Valerian e la Città dei Mille Pianeti: rilasciato lo spot Potente

12/09/2017 |

La 01Distribution ha rilasciato un nuovo spot italiano di Valerian e la Città dei Mille Pianeti intitolato Potente. La pellicola è scritta e diretta da Luc Besson ed è il primo adattamento cinematografico del fumetto scritto da Pierre Christin e Jean-Claude Mézières verso la fine degli anni sessanta.



Lo sci-fi vede protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevingne nei panni di due agenti speciali che saranno chiamati a difendere la città di Alpha da una grave minaccia. Clive Owen, John Goodman ed Ethan Hawke sono gli altri attori presenti nel cast principale.



In Italia Valerian e la Città dei Mille Pianeti uscirà il 21 Settembre.



Sotto la sinossi trovate lo spot!



Sinossi di Valerian e la Città dei Mille Pianeti:

VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI è il nuovo spettacolare film di Luc Besson, il visionario regista di Léon, Il Quinto Elemento e Lucy, basato sull’omonima Graphic Novel che ha ispirato una generazione di artisti, scrittori e registi. Nel 28° secolo, Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono un team di agenti speciali con il compito di mantenere l’ordine in tutti i territori umani. Il Ministro della Difesa assegna loro una missione che li porterà nella straordinaria città di Alpha – una metropoli in continua espansione dove specie diverse provenienti da tutto l’universo sono approdate durante i secoli per condividere sapere, intelligenza e cultura. C’è un mistero al centro di Alpha, una forza oscura che minaccia la pace della Città dei Mille Pianeti, e Valerian e Laureline devono intraprendere una corsa contro il tempo per identificare la minaccia e salvaguardare non solo Alpha, ma il futuro di tutto l’universo. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.