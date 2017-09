Appuntamento al Parco: Diane Keaton protagonista della featurette in italiano

News





13/09/2017 |

Diane Keaton è la protagonista della nuova featurette di Appuntamento al Parco, il film di Joel Hopkins, regista tornato dietro la macchina da presa tre anni dopo Colpo d'Amore. L'attrice Premio Oscar ha lavorato nella pellicola accanto a Brendan Gleeson, il protagonista maschile, James Norton, Lesley Manville e Simon Callow. La sceneggiatura è stata scritta da Robert Festinger.



Appuntamento al Parco uscirà in Italia il 14 Settembre.



Sinossi di Appuntamento al Parco:

Hampstead, quartiere nell'area nord-ovest di Londra, è famoso per il suo splendido parco, Hampstead Heath, un'oasi di tranquillità nel cuore della metropoli. Sul limitare del parco abita Emily Walters (Diane Keaton), una vedova americana che, dalla scomparsa del marito, fatica a concentrarsi sulle cose che richiedono attenzione, come il suo vecchio appartamento che sta cadendo a pezzi, le sue finanze sempre più esigue e suo figlio Philip (James Norton). Nonostante l'incoraggiamento e il sostegno della sua cara amica Fiona (Lesley Manville), Emily non vuole ammettere che, di fatto, riesce a malapena a sopravvivere. Un giorno, mentre dalla finestra del suo attico guarda la sconfinata distesa di verde del parco, Emily vede una capanna fatiscente che sembra essere abitata da un uomo alquanto trasandato. E dopo aver assistito all'aggressione che l'uomo subisce ad opera di un gruppo di delinquenti, Emily chiama la polizia e osserva con il binocolo l'arrivo delle forze dell'ordine. Il giorno dopo decide di avventurarsi nel parco alla ricerca dello sconosciuto. Donald Horner (Brendan Gleeson) vive serenamente in armonia con la natura del grande spazio verde del parco da 17 anni, ma il suo stile di vita è in pericolo: la sua casa è presa di mira da speculatori edilizi senza scrupoli che stanno cercando di sfrattarlo. È naturalmente sospettoso nei confronti di Emily e con educazione respinge le sue attenzioni, ma dietro ai modi burberi dell'uomo, si intuisce la sua natura gentile e seducente. Quando Emily scopre che Fiona sta capitanando un'iniziativa a sostegno degli immobiliaristi nella loro comunità, Emily trova il coraggio di intervenire e di schierarsi dalla parte di Donald nella battaglia sempre più infuocata per salvare la sua preziosa isola di pace all'interno del parco. Malgrado i tentativi di Philip di convincerla a ritirarsi tranquillamente in campagna, Emily è più che mai decisa a difendere il sostentamento materiale ed emozionale di quest'uomo taciturno e fuori dal comune, un uomo che potrebbe proprio essere la persona che riesce a conquistarla.