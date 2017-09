The Commuter: online il teaser trailer del film con Liam Neeson

News





14/09/2017 |

La Lionsgate ha rilasciato il teaser trailer internazionale di The Commuter, il nuovo film di Jaume Collet-Serra (Paradise Beach: Dentro l'incubo e Run All Night - Una Notte per Sopravvivere). Protagonisti del film saranno Liam Neeson e Vera Farmiga, con il primo che recita nella parte di un venditore di polizze assicurative di nome Michael, la cui giornata cambierà drasticamente in modo improvviso. Dopo essere stato contattato da un misterioso sconosciuto, infatti, Michael si ritroverà coinvolto in una cospirazione criminale.



La sceneggiatura di questo action-thriller è stata scritta da Byron Willinger e Philip de Blasi. Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern completano il cast.



Per Neeson si tratta della quarta collaborazione con il regista mentre per la Farmiga è la seconda.



The Commuter uscirà il 12 Gennaio 2018.