Wonder Woman 2: Dave Callaham sarà lo sceneggiatore con Patty Jenkins e Geoff Johns

14/09/2017

Dave Callaham, lo scrittore che ha curato la storia del film I Mercenari 3, si è unito a Patty Jenkins e Geoff Johns per scrivere la sceneggiatura di Wonder Woman 2. Solo pochi giorni fa la Warner Bros. Pictures aveva annunciato di aver trovato l’accordo con la Jenkins per farla tornare dietro la macchina da presa. La regista, che sarà anche produttrice, lavorerà allo script dunque con questo team che ci farà vivere un’altra incredibile avventura di questo storico personaggio dei fumetti.



La trama del film non è stata ancora ovviamente rivelata dalla produzione anche se sappiamo che il tutto sarà ambientato durante la Guerra Fredda. Nel film tornerà Gal Gadot nella parte della protagonista.



Wonder Woman, lanciato nelle sale poco prima dell’arrivo dell’estate, è stato un autentico successo e al botteghino ha incassato 816 milioni di dollari.