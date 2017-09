The Happytime Murders: Elizabeth Banks nel cast del film

News





14/09/2017 |

Elizabeth Banks è entrata a far parte del cast di The Happytime Murders, pellicola le cui riprese partiranno durante questo fine settimana a Los Angeles. Il film è ambientato proprio nel cuore di Los Angeles dove pupazzi ed esseri umani convivono. Quando i pupazzi di una serie tv anni ottanta, The Happytime Gang, inizieranno a morire, assassinati da una figura misteriosa, un investigatore e un pupazzo agente di polizia, uniranno le forze per risolvere il caso.



Henson Alternative, On the Day Productions e STXfilms sono le compagnie che produrranno The Happytime Murders.



Nel cast della pellicola troviamo Melissa McCarthy, Leslie David Baker, Bill Barretta e Maya Rudolph. Brian Henson si occuperà della regia.



Il film uscirà ad Agosto 2018.