Baby Driver - Il Genio della Fuga: la clip internazionale 20 Years In The Making

15/09/2017 |

Se non avete avuto modo di vedere Baby Driver - Il Genio della Fuga nelle sale cinematografiche non disperate! Il film è infatti disponibile nella sua versione digitale rilasciata dalla Sony. Lo studio ha anche distribuito online una nuova featurette con protagonista il regista Edgar Wright. Il timoniere della pellicola ha diretto un cast composto dal protagonista Ansel Elgort, dal Premio Oscar Jamie Foxx, Lily James, Jon Hamm, Jon Bernthal, Kevin Spacey ed Eiza Gonzalez.



Baby Driver - Il Genio della Fuga, la cui sceneggiatura è stata scritta da Wright, racconta di un ragazzo appartenente ad una banda criminale che per amore deciderà di uscire dal giro. Prima, però, dovrà partecipare ad un'ultima rapina...



Vi lasciamo alla clip 20 Years In The Making.



Sinossi di Baby Driver - Il Genio della Fuga:

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.