Box Office USA: IT sempre al comando

18/09/2017

Continua il dominio di IT nella classifica box office americana. L’horror movie di Andy Muschietti ha incassato 60 milioni di dollari, superando i 200 complessivi. Alle sue spalle ha debuttato invece American Assassin di Michael Cuesta, action thriller con protagonisti Dylan O'Brien e Michael Keaton. Il film ha incassato 14.800.000 dollari superando anche la new entry Madre! di Darren Aronofsky che ha occupato la terza posizione portando via 7.500.000 dollari. Dalla seconda alla quarta posizione è scivolato invece 40 Sono i Nuovi 20 di Hallie Meyers-Shyer il cui incasso è stato pari a 5.334.160 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Come Ti Ammazzo il Bodyguard di Patrick Hughes (4.850.000 dollari) e Annabelle 2: Creation di David F. Sandberg (4.000.000 dollari).