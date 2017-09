Box Office Italia: Cars 3 domina al botteghino

News





18/09/2017 |

Dopo quattro settimane Cattivissimo Me 3 di Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon ha perso il primo posto della classifica box office italiana. Il film ha incassato 1.048.133 euro, lasciando il trono ad un'altra pellicola animata: Cars 3. Il nuovo capitolo del franchise, diretto da Brian Fee, ha portato via invece 3.483.019 euro. In terza posizione troviamo un altro film debuttante. Tom Cruise con Barry Seal - Una Storia America di Doug Liman è infatti sbarcato nelle sale incassando 1.014.889 euro. Ha perso due posizioni, invece, Dunkirk di Christopher Nolan, scivolato al quarto posto con un incasso pari a 928.341 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry David Gilmour Live At Pompeii di Gavin Elder (457.801 euro) e La Fratellanza di Ric Roman Waugh (434.946 euro).