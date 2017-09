Owen Teague, star di IT, reciterà nel thriller Mary

News





18/09/2017 |

Owen Teague, giovanissimo attore che ha recitato nell’horror movie IT, è entrato a far parte del thriller sovrannaturale Mary. La star reciterà accanto a Gary Oldman.

Il film racconta di una famiglia in difficoltà che acquista all’asta una vecchia nave con lo scopo di avviare un business. Soltanto successivamente, però, scoprirà i terribili segreti che si nascondono al suo interno. La regia sarà di Michael Goi mentre la sceneggiatura è stata scritta da Anthony Jaswinski.



Mary, le cui riprese partiranno in Alabama nel mese di Ottobre, è prodotto e finanziato dalla Tucker Tooley Entertainment e dalla Entertainment One.



Tra i produttori troviamo Tucker Tooley, Scott Lambert, Alexandra Milchan e Scott Lumpkin. I produttori esecutivi invece sono Greg Renker, Jason Barhydt e Douglas Urbanski.



In IT Teague ha interpretato Patrick Hockstetter, uno dei membri della gang del giovane bullo Henry Bowers.