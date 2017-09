Jamie Lee Curtis tornerà come Laurie Strode nel nuovo Halloween

News





18/09/2017 |

Un nome molto importante è entrato a far parte del nuovo Halloween! E’ stato annunciato, infatti, che Jamie Lee Curtis reciterà in questa nuova versione dell’horror movie diretta da David Gordon Green. La Curtis è uno dei volti più famosi di questo franchise horror. Già nel primo film, uscito nel 1978, dal titolo Halloween - La notte delle streghe, l’attrice aveva interpretato il personaggio, divenuto famoso, di Laurie Strode che riprenderà proprio in questo ennesimo episodio.



Halloween, questo il nome del reboot, uscirà nelle sale a partire dal 19 Ottobre 2018. Le riprese partiranno durante l’autunno.



David Gordon Green e Danny McBride hanno scritto la sceneggiatura.