The Guardians Brothers: online il trailer ufficiale del film

19/09/2017 |

La Weinstein Company ha rilasciato il primo trailer internazionale di The Guardians Brothers, pellicola animata di produzione cinese. Il film, che ha come storyteller nella sua versione originale il Premio Oscar Meryl Streep, ha un cast internazionale composto da Edward Norton, Nicole Kidman, Dan Fogler, Mike Birbiglia, Bella Thorne, Randall Park e Mel Brooks.



Gary Wang e Terrence Stone sono i registi, con quest’ultimo che ha curato anche la sceneggiatura con Dan Edelstein.



La storia di The Guardians Brothers racconta di due guardiani del mondo degli spiriti che faranno di tutto per proteggere una famiglia da una pericolosa minaccia.