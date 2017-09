Deadpool 2: Josh Brolin protagonista in una nuova foto

News





19/09/2017 |

Ancora Josh Brolin protagonista sulla sua pagina Instagram. L’attore ha postato un’altra immagine, questa volta in bianco e nero, in cui lo vediamo nella parte di Cable, il villain del tanto atteso Deadpool 2. Nella foto possiamo vedere Brolin urlare davanti ad uno specchio completamente distrutto.



Il cinecomic di casa Marvel, attualmente in fase di lavorazione, è diretto da David Leitch (Atomica Bionda) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Paul Wernick e Rhett Reese. Nei panni di Deadpool troviamo ancora una volta Ryan Reyndols, affiancato da Brianna Hildebrand, Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams e Karan Soni.



Deadpool 2 sarà disponibile nelle sale a partire dal 1° Giugno 2018.