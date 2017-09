LAltra Metà della Storia: il trailer italiano del nuovo film di Ritesh Batra

News





19/09/2017 |

La Bim Distribuzione ha rilasciato il trailer italiano ufficiale di L’Altra Metà della Storia, pellicola tratta dal romanzo best seller Il Senso di una Fine di Julian Barnes. Il film racconta la storia di un uomo di nome Tony, ormai anziano, che, dopo aver ritrovato il diario del suo migliore amico ai tempi della scuola, ripercorrerà i momenti della sua adolescenza analizzando tutti i suoi comportamenti e le decisioni da lui prese.



Charlotte Rampling, Jim Broadbent e Michelle Dockery fanno parte del cast principale di questa opera scritta da Nick Payne.



Sinossi di L’Altra Metà della Storia:

Tony Webster (Jim Broadbent), divorziato e ormai in pensione, conduce una vita solitaria e relativamente tranquilla. Un giorno viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell'università, Veronica (Freya Mavor), gli ha lasciato, nelle sue volontà testamentarie, il diario tenuto dal suo migliore amico dell’epoca - che si era messo con Veronica dopo che lei e Tony si erano lasciati.

Il tentativo di recuperare il diario, ora nelle mani di una Veronica più anziana, ma egualmente enigmatica (Charlotte Rampling), lo costringe a rivisitare i suoi ricordi degli anni giovanili. Scavando sempre più in profondità nel suo passato, iniziano a riaffiorare tutti i dettagli di quel periodo: il primo amore, il cuore infranto, gli inganni, i rimpianti, il senso di colpa…

Tony sarà in grado di trovare il coraggio di affrontare la verità e di assumersi la responsabilità delle devastanti conseguenze dei gesti che ha compiuto tanti anni prima?