Noi Siamo Tutto: la scena del film Molto Forte

19/09/2017 |

Mancano solo due giorni all'arrivo in Italia del film romantico Noi Siamo Tutto, film che sarà distribuito nel nostro Paese dalla Warner Bros. Lo studio, tramite il suo canale Youtube, ha rilasciato anche una nuova clip della pellicola in cui vediamo il viaggio intrapreso dai protagonisti Maddy e Olly.



La pellicola di Stella Meghie è l'adattamento cinematografico del romanzo best-seller di Nicola Yoon. L'opera racconta dell'intensa storia d'amore tra Maddy, una ragazza che a causa di una malattia è costretta a vivere all'interno della sua abitazione senza poter mai mettere il piede fuori di casa, ed Olly, il suo vicino di casa che in tutti i modi proverà ad entrare in contatto con lei.



Il film, prodotto da Warner Bros. e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, vede nei panni dei personaggi principali Amandla Stenberg e Nick Robinson, affiancati da Ana de la Reguera e Anika Noni Rose.



La sceneggiatura è stata scritta da J. Mills Goodloe mentre la produzione è affidata a Leslie Morgenstein ed Elysa Dutton. Victor Ho è il produttore esecutivo.



L'uscita italiana è prevista per il 21 Settembre.



Sinossi di Noi Siamo Tutto:

Cosa succede se non si può venire a contatto con il mondo esterno? Senza mai un respiro d’aria fresca, né un raggio di sole caldo sul viso... o un bacio dal ragazzo della porta accanto? "Noi siamo tutto" racconta l’improbabile storia d'amore di Maddy, una diciottenne intelligente, curiosa e fantasiosa, costretta da una malattia a vivere all'interno dell'ambiente ermeticamente sigillato della sua abitazione e Olly, il ragazzo vicino di casa, che non permetterà alla malattia di allontanarli.

Maddy vorrebbe con tutta se stessa sperimentare le gioie del mondo esterno e vivere la sua prima storia d'amore. Guardandosi attraverso le finestre e parlando solo attraverso messaggi, Olly e Maddy stringono un legame profondo che li porta a rischiare tutto per stare insieme... anche se ciò significa perdere tutto.