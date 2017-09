Diane Kruger porterà nelle sale la storia di Hedy Lamarr

News





20/09/2017 |

Diane Kruger farà squadra con la Straight Up Films per portare in tv la storia di Hedy Lamarr. La star sarà la produttrice e la protagonista di questa miserie basata sul libro di Richard Rhodes dal titolo Hedy’s Folly: The Life and Breakthrough Inventions of Hedy Lamarr, The Most Beautiful Woman in the World.



Google e Alfred P. Sloan Foundation collaboreranno alla realizzazione del progetto.



La Lamarr, scomparsa nel 2000, è stata un’attrice e un’inventrice austriaca che sviluppò un sistema di guida a distanza per siluri.



“Sono affascinata da Hedy Lamarr - ha detto la Kruger -. E’ stata un’inventrice intelligente e visionaria ed è stata anche una grande attrice. Non vedo l'ora di raccontare la sua storia”.

Gene Kelly e Rose Ganguzza saranno i produttori esecutivi.