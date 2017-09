Gal Gadot in trattative per recitare nel thriller Deeper

News





21/09/2017 |

Gal Gadot, star di Wonder Woman, è entrata ufficialmente in trattative per recitare in Deeper, thriller sovrannaturale sviluppato dalla MGM. L’attrice, qualora dovesse raggiungere un accordo con la produzione, reciterà accanto a Bradley Cooper, scelto per interpretare il protagonista.

Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Max Landis, sarà diretto da Kornel Mundruczo.

La storia racconta di un astronauta che si ritroverà coinvolto in una missione che svelerà forze pericolose mai viste prima. Altri dettagli circa la trama non sono stati rivelati ma il tono della pellicola è stato accostato a quelli di Gravity e The Martian.



Non è chiaro quale sarà il ruolo di Gadot.



David Goyer, Kevin Turen, Russell Ackerman, Cooper, John Schoenfelder e Landis sono i produttori.