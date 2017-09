Blade Runner 2049: la featurette Il mondo di Blade Runner

News





21/09/2017

Il mondo di Blade Runner è il titolo dell'intensa featurette in italiano che la Sony Pictures ha rilasciato in rete. La clip ci trasporta ovviamente nell'universo cinematografico di Blade Runner 2049, il nuovo capitolo del regista Denis Villeneuve. La pellicola è il sequel del film diretto nel 1982 da Ridley Scott e vede tornare protagonista Harrison Ford con il suo personaggio Rick Deckard. Accanto all'attore troviamo anche un'altra brillante stella del cinema, Ryan Gosling, nei panni di K, un poliziotto del dipartimento di Los Angeles che porta alla luce un segreto nascosto che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società.



Il cast è completato dalle presenze di Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas.



La sceneggiatura è stata scritta da Hampton Fancher e Michael Green. Ridley Scott è il produttore esecutivo.



Per vedere Blade Runner 2049 al cinema bisognerà aspettare il 5 Ottobre.



Sinossi di Blade Runner 2049:

Trent'anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.