Valerian e la Città dei Mille Pianeti: Laureline e Valerian protagonisti nella clip Mi porta dritta ad un muro

21/09/2017 |

Nel giorno del debutto in Italia di Valerian e la Città dei Mille Pianeti la 01Distribution ha rilasciato una clip, dal titolo Mi porta dritta ad un muro, in cui vediamo Laureline aiutare Valerian ad uscire da quella che sembra essere una fortezza.

Il film di Luc Besson, tratto dal fumetto scritto da Pierre Christin e Jean-Claude Mézières verso la fine degli anni sessanta, racconta la storia di due agenti speciali che saranno chiamati a difendere la città di Alpha da una grave minaccia. Nei panni dei protagonisti troviamo Dane DeHaan e Cara Delevingne.



Clive Owen, John Goodman ed Ethan Hawke sono gli altri attori presenti nel cast principale.



Sinossi di Valerian e la Città dei Mille Pianeti:

VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI è il nuovo spettacolare film di Luc Besson, il visionario regista di Léon, Il Quinto Elemento e Lucy, basato sull’omonima Graphic Novel che ha ispirato una generazione di artisti, scrittori e registi. Nel 28° secolo, Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono un team di agenti speciali con il compito di mantenere l’ordine in tutti i territori umani. Il Ministro della Difesa assegna loro una missione che li porterà nella straordinaria città di Alpha – una metropoli in continua espansione dove specie diverse provenienti da tutto l’universo sono approdate durante i secoli per condividere sapere, intelligenza e cultura. C’è un mistero al centro di Alpha, una forza oscura che minaccia la pace della Città dei Mille Pianeti, e Valerian e Laureline devono intraprendere una corsa contro il tempo per identificare la minaccia e salvaguardare non solo Alpha, ma il futuro di tutto l’universo. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.