Come Ti Ammazzo il Bodyguard dal 5 Ottobre al cinema: ecco lo spot italiano

22/09/2017 |

Il 5 Ottobre debutterà in Italia l'action-comedy Come Ti Ammazzo il Bodyguard del regista Patrick Hughes. Il film vedrà protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nella parte di una guardia del corpo e di un serial killer tra i più ricercati al mondo: il primo dovrà proteggere il secondo dall'ira di un dittatore desideroso di vendetta.

Il cast principale vede al suo interno anche Gary Oldman, Elodie Yung, Richard E. Grant e Tsuwayuki Saotome.



La sceneggiatura è stata scritta da Tom O'Connor.



Tramite la Eagle Pictures vi mostriamo il nuovo spot!



Sinossi di Come Ti Ammazzo il Bodyguard:

Dopo Deadpool, Ryan Reynolds torna sul grande schermo in una action-comedy in cui la guardia del corpo più ambita al mondo viene assunta per proteggere il killer più ricercato al mondo (uno strepitoso Samuel L. Jackson). Questa strana coppia tra un litigio e un altro dovrà difendersi dagli attacchi di Vladislav Dukhovich (Gary Oldman), dispotico dittatore di un piccolo stato dell’Europa dell’Est.