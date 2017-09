La Battaglia dei Sessi: Bobby Riggs protagonista del nuovo spot internazionale

News





22/09/2017 |

Bobby Riggs, interpretato da Steve Carell, è il protagonista del nuovo spot internazionale di La Battaglia dei Sessi, la pellicola dei registi Jonathan Dayton e Valerie Faris. In questa opera cinematografica, accanto all'attore, troviamo il Premio Oscar Emma Stone nei panni di Billie Jean King. Il film, infatti, racconterà dell'incredibile incontro di tennis tra i due atleti andato in scena nel 1973.

Il cast è composto anche da Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan Cumming, Elisabeth Shue, Austin Stowell, Natalie Morales, Jessica Mcnamee, Fred Armisen, Lewis Pullman, Martha MacIsaac, Mickey Sumner, Bridey Elliott, Eric Christian Olsen, Wallace Langham, Matt Malloy.



Simon Beaufoy ha scritto la sceneggiatura.



In Italia l'uscita del film è prevista per il 22 Settembre. Sotto la sinossi trovate lo spot rilasciato dalla 20th Century Fox.



Sinossi di La Battaglia dei Sessi:

Dai creatori di Little Miss Sunshine, Emma Stone e Steve Carell sono i protagonisti di "La Battaglia dei Sessi" film biografico tratto dalla storia dei tennisti Billie Jean King e Bobby Riggs.