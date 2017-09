Kate Winslet interpreterà la corrispondente di guerra Lee Miller

News





22/09/2017 |

Il Premio Oscar Kate Winslet è stata scritturata per recitare nella parte di Lee Miller, corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, finanziato dalla eOne, sarà prodotto dalla stessa attrice e da Troy Lum e Andrew Mason della Hopscotch Features. L’opera cinematografica si baserà sull’unica biografia autorizzata dal titolo The Lives of Lee Miller.



La produzione partirà il prossimo anno mentre ancora non è stato annunciato il nome del regista.



La Winslet ha recitato recentemente nel drama movie Il Domani tra di Noi che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 5 Ottobre. In questo film, accanto alla star, troviamo anche Idris Elba.