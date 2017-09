Box Office Italia: Cars 3 sempre in testa al botteghino

News





25/09/2017 |

Sono passate due settimane dall’uscita in Italia di Cars 3 e il film animato di Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon domina ancora al botteghino. In un week-end ricco di new entry la pellicola ha mantenuto il primo posto incassando 1.739.659 euro. Alle sue spalle troviamo il film esordiente Noi Siamo Tutto di Stella Meghie che ha incassato 1.311.283 euro mentre in terza posizione ha debuttato Valerian e la Città di Mille Pianeti di Luc Besson che ha portato via 987.996 euro. In quarta posizione spunta un’altra opera uscita nelle sale in questi ultimi giorni. Parliamo de L’Inganno di Sofia Coppola che il cui incasso è stato pari a 882.766 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Kingsman: Il Cerchio d’Oro di Matthew Vaughn (869.130 euro) e Barry Seal - Una Storia America di Doug Liman (629.284 euro).