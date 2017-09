Box Office USA: Kingsman: Il Cerchio dOro toglie la vetta a IT

News





25/09/2017 |

Dopo tre settimane nelle sale IT di Andy Muschietti ha perso il primo posto della classifica box office americana. Il film horror ha incassato 30.000.000 dollari (superando nettamente i 250 milioni complessivi) ed è stato scavalcato dall’esordiente Kingsman: Il Cerchio d’Oro. Il nuovo capitolo della saga Kingsman, diretto sempre da Matthew Vaughn, ha portato via 39.000.000 dollari. La terza posizione è stata occupata, invece, da un altro film al debutto, ovvero Lego Ninjago - Il film di Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan che ha incassato 21.245.000 dollari. Dalla seconda alla quarta posizione è scivolato invece American Assassin di Michael Cuesta che ha portato via 6.250.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano 40 Sono i Nuovi 20 di Hallie Meyers-Shyer (3.311.821 dollari) e Madre! di Darren Aronofsky (3.260.000 dollari).