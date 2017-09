Brutti e Cattivi: la clip dal titolo Presentazione piano rapina

News





25/09/2017 |

Una nuova scena di Brutti e Cattivi è online tramite la 01 Distribution. La clip ci presenta il Papero, interpretato da Claudio Santamaria, e gli altri personaggi di questa incredibile banda criminale che ritroveremo nel film diretto da Cosimo Gomez. Oltre a Santamaria, nel cast principale troviamo anche Marco D'Amore e Sara Serraiocco.



Gomez ha scritto la sceneggiatura di questa pellicola dalla storia imprevedibile con Luca Infascelli.



Brutti e Cattivi uscirà nelle sale a partire dal 19 Ottobre tramite la 01Distribution. Sotto la sinossi trovate la clip dal titolo Presentazione piano rapina.



Sinossi di Brutti e Cattivi:

Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente dell'improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati.