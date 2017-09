Pitch Perfect 3: online il secondo trailer italiano

News





25/09/2017 |

Un nuovo trailer italiano di Pitch Perfect 3 è online grazie alla Universal Pictures. Il magico mondo delle Bellas tornerà al cinema per una nuova straordinaria avventura che vedrà ancora una volta sul palcoscenico le nostre amate protagoniste. Il film è diretto da Trish Sie che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Kay Cannon che ha realizzato gli script di tutti e tre i film.

Nel cast troviamo Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Chrissie Fit, Kelley Jakle, Shelley Regner, John Michael Higgins e Elizabeth Banks.



Pitch Perfect 3 è prodotto da Paul Brooks, Max Handelman ed Elizabeth Banks, mentre il produttore esecutivo è David Nicksay.



Sinossi di Pitch Perfect 3:

Ora laureate e inserite nel mondo reale dove cantare a cappella non basta, le Bellas tornano in Pitch Perfect 3, il nuovo capitolo dell'amata saga che ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dopo la vittoria al campionato mondiale, le Bellas si ritrovano divise e scoprono che non ci sono prospettive lavorative per fare musica con la propria voce. Ma hanno l'occasione di riunirsi per un tour oltre oceano e questo gruppo di meravigliose nerd reincontreranno per fare nuova musica per un'ultima volta.