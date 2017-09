Renegades - Commando D'Assalto dal 5 Ottobre al cinema: online lo spot

News





26/09/2017 |

Renegades - Commando D'Assalto è il nuovo action-movie di Steven Quale, il regista del film catastrofico Into the Storm. Quale, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Richard Wenk e Luc Besson, porterà nelle sale la storia di un gruppo di temerari Navy Seals alle prese con una missione impossibile. Al comando di questo esercito troviamo i personaggi interpretati da Sullivan Stapleton e J.K. Simmons, inseriti in un cast composto anche da Sylvia Hoeks, Ewen Bremner e Dimitri Leonidas.



La M2Pictures rilascerà la pellicola nelle sale a partire dal prossimo 5 Ottobre.

Intanto lo studio ha anche distribuito online uno spot italiano!