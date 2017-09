Addio Christopher Robin: lo spot Inspire

News





26/09/2017 |

Tra due settimane uscirà nelle sale americane l'ultima opera di Simon Curtis dal titolo Addio Christopher Robin. Il regista di The Woman in Gold ha lavorato sulla storia professionale dello scrittore A.A. Milne e del rapporto con suo figlio Christopher, colui che ha ispirato Milne nella creazione del magico mondo di Winnie the Pooh.



Di Christopher troveremo due versioni: quella di lui bambino, interpretato da Will Tilston, e quella di lui adolescente, la cui parte è stata affidata ad Alex Lawther. Il cast è ricco di nomi prestigiosi e vedrà recitare nel ruolo di Milne Domhnall Gleeson mentre i panni della moglie saranno indossati da Margot Robbie, affiancati da Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Geraldine Somerville e Nico Mirallegro.



La sceneggiatura di Addio Christopher Robin è stata scritta da Frank Cottrell Boyce e Simon Vaughan.



Tramite la Fox vi mostriamo lo spot Inspire. L’uscita è prevista per il 13 Ottobre.