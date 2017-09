IT: lintervista sottotitolata in italiano al regista Stephen King

News





26/09/2017 |

Stephen King, scrittore horror e papà del romanzo IT, è il protagonista della nuova intervista sottotitolata in italiano rilasciata dalla Warner Bros. Pictures. L'autore del libro ci descrive come è nata l'idea di scrivere questa opera, ripresa a livello cinematografico dal regista Andy Muschietti. Dal 19 Ottobre IT uscirà in Italia, atteso come non mai dal pubblico. Negli USA la pellicola ha superato i 260 milioni di dollari d'incasso complessivo nel giro di tre settimane.

Il cast diretto dal regista Muschietti è composto da Bill Skarsgård, nella parte di Pennywise. Accanto all'attore troviamo i giovani Jaeden Lieberher (Bill Denbrough), Sophia Lillis (Beverly Marsh), Wyatt Oleff (Eddie Kaspbrak), Finn Wolfhard (Richie Tozier), Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom) e Chosen Jacobs (Mike Hanlon). Nel film recitano anche Javier Botet, Owen Teague, Nicholas Hamilton, Megan Charpentier, Stephen Bogaert, Ari Cohen e Jackson Robert Scott.



La pellicola sarà divisa in due parti, una che vede i nostri protagonisti in età adolescenziale e l’altra con gli stessi in età adulta. IT ha una sceneggiatura scritta da Chase Palmer, Cary Fukunaga e Gary Dauberman.



Sinossi di IT:

Quando i bambini iniziano a sparire nella città di Derry, nel Maine, un gruppo di giovani ragazzi sarà costretto ad affrontare le proprie paure quando si troverà contro un clown malvagio di nome Pennywise.