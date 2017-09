Daddy's Home: lo spot Every Dad

News





26/09/2017 |

Uno spot internazionale di Daddy's Home 2 è stato rilasciato dalla Paramount Pictures. Nella clip vediamo l'arrivo di Mr. Whitaker e Kurt, i genitori di Dusty e Brad che per la prima volta fanno la loro comparsa all'interno della commedia. L'arrivo dei due papà cambierà in maniera catastrofica la vita dei due protagonisti, mettendo a rischio la pace raggiunta dopo i litigi avvenuti nel film originale.

Il cast è composto da Will Ferrell e Mark Wahlberg, chiamati a riprendere i ruoli principali, e da John Lithgow e Mel Gibson nella parte dei genitori.



Linda Cardellini, John Cena, Alessandra Ambrosio, Scarlett Estevez e Owen Vaccaro sono gli altri attori chiamati a recitare nella commedia.



Qui sotto trovate lo spot.