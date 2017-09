Barry Seal - Una Storia Americana: rilasciata una clip con parte del making of

News





Parte del making of di Barry Seal - Una Storia Americana è online tramite una nuova clip che oggi vi mostriamo. Il film ha riunito il duo Doug Liman-Tom Cruise, regista e protagonista del film alla seconda collaborazione dopo lo sci-fi Edge of Tomorrow - Senza Domani. L'attore interpreta un pilota imbroglione che si ritroverà coinvolto in una delle missioni americane più importanti di sempre.

Barry Seal - Una Storia Americana, tratto da una storia vera, ha una sceneggiatura scritta da Gary Spinelli e un cast composto anche da Domhnall Gleeson, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones e Jayma Mays.



Barry Seal - Una Storia Americana è prodotto da Brian Grazer, Brian Oliver, Tyler Thompson, Doug Davison e Kim Roth. Ray Angelic è il produttore esecutivo.



Sinossi di Barry Seal - Una Storia Americana:

Prodotto da Imagine Entertainment (Ron Howard e Brian Grazer), il film racconta la storia vera di Barry Seal (Tom Cruise), un aviatore statunitense e narcotrafficante che, una volta accusato di riciclaggio di denaro sporco e traffico di droga, trovò un accordo con il governo USA diventando un informatore sotto copertura della CIA e contribuendo a lavorare ad una delle operazioni più famose della storia dell’agenzia: incastrare il signore della droga Pablo Escobar.