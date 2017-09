Frozen - Le Avventure di Olaf: il trailer italiano

News





27/09/2017 |

Il primo trailer italiano di Frozen - Le Avventure di Olaf è in rete tramite la Disney. Il nuovo capitolo appartenente al franchise animato Frozen sarà proiettato nelle sale lo stesso giorno dell'uscita della pellicola Disney-Pixar Coco Il Film.

Sinossi di Frozen - Le Avventure di Olaf:

Frozen - Le Avventure di Olaf vede il ritorno sul grande schermo dei personaggi originali di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, incluso Olaf, impegnato in una missione per trovare le migliori tradizioni per celebrare le feste natalizie insieme ad Anna, Elsa e Kristoff. È il primo Natale da quando le porte sono state riaperte e Anna ed Elsa stanno organizzando i festeggiamenti per tutti gli abitanti di Arendelle. Inaspettatamente, però, tutti si allontanano per godersi le festività con i propri cari e le due sorelle si rendono conto di non avere nessuna tradizione familiare. Così Olaf intraprende un viaggio per tutto il regno alla ricerca delle migliori tradizioni natalizie per salvare il primo Natale dei suoi amici.