Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese collaboreranno per realizzare il film Roosevelt

28/09/2017 |

Un nuovo progetto cinematografico attende all’orizzonte Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese che faranno di nuovo squadra per realizzare la pellicola dedicata a Theodore Roosevelt. Il progetto sarà sviluppato dalla Paramount Pictures mentre la sceneggiatura sarà scritta da Scott Bloom.

DiCaprio e Jennifer Davisson saranno i produttori attraverso la loro Appian Way con la Sikelia Productions di Scorsese ed Emma Koskoff.



Per DiCaprio e Scorsese si tratta della sesta collaborazione. I due, infatti, hanno lavorato a Gangs of New York, The Aviator, Shutter Island, The Departed - Il Bene e il Male e The Wolf of Wall Street.



Il cast di Roosevelt, questo il titolo della pellicola che racconterà la storia dell’ex presidente degli Stati Uniti, non è stato ancora annunciato.



DiCaprio sarà anche impegnato presto sul set di The Black Hand dove interpreterà Joe Petrosino.