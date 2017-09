Jude Law in trattative per recitare con Blake Lively nel thriller The Rhythm Section

News





28/09/2017 |

Dopo aver trovato la sua protagonista femminile, ovvero Blake Lively, il film The Rhythm Section potrebbe aver trovato anche l’attore che interpreterà il personaggio principale maschile. E’ notizia, infatti, che Jude Law è entrato ufficialmente in trattative con la produzione per recitare in questa opera cinematografica che sarà diretta da Reed Morano.

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, i produttori del franchise di James Bond, sono i produttori del film attraverso la loro Eon Productions. La IM Global finanzierà il progetto.

La pellicola è l’adattamento cinematografico della serie di romanzi di Mark Burnell dedicate al personaggio nato dalla sua penna Stephanie Patrick. Lively sarà la protagonista, una donna in preda alla depressione dopo la morte della sua famiglia a causa di un incidente aereo. Quando scoprirà che dietro questo incidente si nascondono alcuni criminali proverà a vendicarsi trasformandosi in uno spietato assassino.