Venom: Michelle Williams in trattative per recitare nel film

News





28/09/2017 |

La Sony Pictures da diverso tempo ha annunciato la nascita di Venom, spin-off cinematografico dedicato ad uno dei nemici più famosi dell’Uomo Ragno. Nella pellicola reciterà come protagonista Tom Hardy che potrebbe essere presto affiancato da Michelle Williams. L’attrice è entrata in trattative con la produzione per un ruolo che non è stato rivelato dallo studio.



Il film è considerato uno dei progetti di punta della Sony e la sua uscita è stata fissata per il 5 Ottobre 2018.

La regia è stata affidata a Ruben Fleischer che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.



Nel cast, in via di definizione, al momento, è presente anche il nome di Riz Ahmed. La Williams ha recitato recentemente nel film Manchester By The Sea.