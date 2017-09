Cleopatra: Denis Villeneuve potrebbe dirigere la pellicola della Sony Pictures

News





28/09/2017 |

La Sony Pictures ha deciso di mettere in cantiere il progetto riguardante il film Cleopatra ed ha scelto come regista Denis Villeneuve. Il papà di Blade Runner 2049, sequel che sbarcherà la prossima settimana nelle sale, è entrato dunque in trattative con lo studio per questa pellicola che sarà prodotta da Scott Rudin ed Amy Pascal attraverso la Scott Rudin Productions e la Pascal Pictures.



Il progetto è basato sul libro Cleopatra. Una Vita di Stacy Schiff.



Da diverso tempo la Sony sta cercando di realizzare il film e nel corso di questi anni tanti registi sono stati accostati a Cleopatra: da Ang Lee a David Fincher fino ad arrivare a James Cameron.



Prima di lavorare al nuovo Blade Runner, Villeneuve aveva portato nelle sale Arrival e Sicario.