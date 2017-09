Your Name: J.J. Abrams lavorerà con la Paramount per realizzare ladattamento cinematografico dellanime

News





28/09/2017 |

J.J. Abrams e la Paramount Pictures faranno squadra per portare al cinema Your Name, film anime che ha ottenuto un successo incredibile in Giappone. Eric Heisserer, lo sceneggiatore di Arrival, film diretto da Denis Villeneuve, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura. La pellicola live-action sarà prodotta da Abrams attraverso la Bad Robot Productions e da Lindsey Weber e Genki Kawamura, quest’ultimo produttore del film originale.



Your Name racconta la storia di Mitsuha Miyamizu, studentessa che vive nella piccola città di Itomori, e di Taki Tachibana, studente di Tokyo, due ragazzi che non hanno nulla in comune e che, improvvisamente, si sveglieranno uno nel corpo dell’altro.



Makoto Shinkai ha scritto e diretto la versione originale che ha incassato complessivamente quasi 355 milioni di dollari.