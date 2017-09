IT: annunciata la data del secondo capitolo!

News





28/09/2017 |

Il prossimo 19 Ottobre uscirà nelle sale italiane quello che a tutti gli effetti può essere considerato come uno dei film più attesi del 2017. Stiamo parlando di IT, l’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King. L’horror movie è già uscito da diverse settimane negli USA, dove ha sbancato i botteghini incassando più di 270 milioni di dollari.



Il successo ottenuto dalla pellicola ha spinto la New Line Cinema e la Warner Bros. Pictures ad annunciare l’arrivo della seconda parte. La data scelta è quella del 6 Settembre 2019.



La squadra che ha realizzato il primo film non sarà smantellata e dunque Andy Muschietti, il regista, e Gary Dauberman, lo sceneggiatore, torneranno presto al lavoro per realizzare l’opera. I produttori Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg torneranno per il sequel.



Degli attori che saranno presenti nel cast, l’unico annunciato è Bill Skarsgård che riprenderà il ruolo di Pennywise.