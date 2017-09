Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar dal 4 Ottobre in Blu-ray: lo spot Trova Sparrow!

News





28/09/2017 |

A partire dal 4 Ottobre Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar arriverà nei formati Blu-ray e DVD. La Disney ha annunciato l'uscita dell'home video tramite un nuovo spot intitolato Trova Sparrow!

In questo nuovo episodio della saga Johnny Depp ritorna all'iconico ruolo del Capitano Jack Sparrow, uno dei più amati personaggi della storia del cinema per il quale ha avuto la nomination dell'Academy Award®, ora affiancato dal Premio Oscar® Javier Bardem (Non è un paese per vecchi, Skyfall), dalla giovane stella in ascesa Kaya Scodelario (Maze Runner e Skins della TV britannica) da Brenton Thwaites (Maleficent, The Giver) e da Golshifteh Farahani (Come pietra paziente, Exodus - Dei e re). Si uniscono all'azione anche i vincitori dell'Academy Award Geoffrey Rush nel ruolo di Barbossa, Kevin R. McNally nel ruolo di Joshamee Gibbs e Stephen Graham nel ruolo di Scrum.



La regia è di Joachim Rønning ed Espen Sandberg.



Il film ha incassato al botteghino 749 milioni di dollari.



Sinossi di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar:

Spinto in un'avventura tutta nuova, uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… compreso lui. L'unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari. Il film approderà nei cinema italiani nel 2017.