Suburbicon: online lo spot Enter

29/09/2017 |

La Paramount Pictures distribuirà negli USA a partire dal 27 Ottobre Suburbicon, la nuova opera diretta da George Clooney. Lo studio, tramite il suo canale YouTube, ha anche rilasciato uno spot internazionale dal titolo Enter. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Joel ed Ethan Coen mentre nel cast troviamo il protagonista Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac.



Per Clooney si tratta del sesto film da regista. La star ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2002 con Confessioni di una Mente Pericolosa mentre tre anni fa ha portato nelle sale Monuments Men.



Sinossi di Suburbicon:

Suburbicon è una tranquilla e idilliaca comunità suburbana con case economiche e prati curati… il posto perfetto per far crescere una famiglia e nell’estate del 1959 la famiglia Lodge sta facendo proprio questo. Ma la superficie tranquilla maschera una realtà inquietante, poiché il marito e padre Gardner Lodge (Matt Damon) deve navigare all’interno di una città piena di tradimenti, inganni e violenza. Questo è un racconto di persone dai tanti difetti che fanno scelte sbagliate.