LIncredibile Vita di Norman: ecco la clip Il negozio di scarpe

29/09/2017 |

Ieri è stato il giorno del debutto nelle nostre sale del film L’Incredibile Vita di Norman, pellicola che racconta di un affarista di New York che aiuterà un giovane politico a fare carriera. Nei panni del protagonista troviamo Richard Gere, tornato sul set due anni dopo Ritorno al Marigold Hotel, nei panni di Steve Buscemi, Lior Ashkenazi, Michael Sheen e Charlotte Gainsbourg.



La regia è di Joseph Cedar che ha curato anche la sceneggiatura.

Tramite la Lucky Red vi mostriamo la clip Il negozio di scarpe.



Sinossi di L’Incredibile Vita di Norman:

Se chiedi a Norman Opphennaimer quale sia il suo mestiere la risposta sarà “se le serve qualcosa io gliela trovo!”. Con una delle migliori interpretazioni di sempre, Richard Gere è Norman, un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri con la speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo aveva immaginato?

L’incredibile vita di Norman è una commedia intelligente e profonda sull’importanza delle relazioni e sul bisogno di contare col quale prima o poi tutti nella vita facciamo i conti.