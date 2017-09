La Battaglia dei Sessi: online lo spot italiano Tratto da una storia vera

News





29/09/2017 |

Tratto da una storia vera La Battaglia dei Sessi è la pellicola che racconta la storia del match di tennis tra Billie Jean King e Bobby Riggs andato in scena nel 1973. Protagonisti del film sono il Premio Oscar Emma Stone e Steve Carell che interpretano i due personaggi principali affiancati nel cast da Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan Cumming, Elisabeth Shue, Austin Stowell, Natalie Morales, Jessica Mcnamee, Fred Armisen, Lewis Pullman, Martha MacIsaac, Mickey Sumner, Bridey Elliott, Eric Christian Olsen, Wallace Langham, Matt Malloy.



La regia è di Jonathan Dayton e Valerie Faris mentre la sceneggiatura è stata scritta da Simon Beaufoy.



Il film è uscito in Italia il 22 Settembre. Grazie alla Fox vi mostriamo il nuovo spot italiano.



Sinossi di La Battaglia dei Sessi:

Dai creatori di Little Miss Sunshine, Emma Stone e Steve Carell sono i protagonisti di "La Battaglia dei Sessi" film biografico tratto dalla storia dei tennisti Billie Jean King e Bobby Riggs.