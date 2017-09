Thor: Ragnarok: il dietro le quinte in lingua originale

News





29/09/2017 |

Grazie alla Marvel entriamo nel dietro le quinte di Thor: Ragnarok. Lo studio ha rilasciato un video in lingua originale che ci mostra anche le interviste dei protagonisti.

Il cinecomic vedrà tornare sotto la luce dei riflettori Chris Hemsworth nella parte del figlio di Odino, Thor, affiancato dalla sua nuova squadra composta da Mark Ruffalo (Hulk), Tom Hiddleston (Loki) e Tessa Thompson (Valchiria). Il cast vede al suo interno anche Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Idris Elba, Jeff Goldblum, Karl Urban e Anthony Hopkins.



La regia è di Taika Waititi mentre la sceneggiatura è di Eric Pearson.



Il debutto ufficiale di Thor: Ragnarok nelle nostre sale è fissato per il 25 Ottobre.



Sinossi di Thor: Ragnarok:

Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.