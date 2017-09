Matt Holloway ed Art Marcum scriveranno la storia dello spin-off di Man in Black

News





30/09/2017 |

La Sony Pictures ha deciso di sviluppare il primo spin-off di Men in Black ed ha ingaggiato Matt Holloway ed Art Marcum, sceneggiatori di Iron Man, per scrivere la storia. Il film si concentrerà su dei nuovi personaggi completamente diversi dagli Agenti K e J resi famosi da Tommy Lee Jones e Will Smith nel film originale.

Steven Spielberg, che ricordiamo aver prodotto la trilogia originale, sarà il produttore esecutivo di questo spin-off. Walter F. Parkes e Laurie MacDonald saranno invece i produttori con David Beaubaire che supervisionerà il progetto per la Sony.



Altre informazioni su regista e cast non sono state ancora rivelate.

Il primo film di Man in Black uscì nelle sale nel 1997 arrivando ad incassare complessivamente 589 milioni di dollari. Due i sequel realizzati: uno uscito nel 2002 e l’altro nel 2012.