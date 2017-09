Dick Cheney biopic: LisaGay Hamilton nel cast

News





30/09/2017 |

LisaGay Hamilton, attrice vista in diverse serie tv quali House of Cards - Gli intrighi del potere e Chance, interpreterà la parte dell’ex Segretario di Stato americano Condoleezza Rice nella nuova pellicola su Dick Cheney di Adam McKay.



Il film, dal titolo moentaneo Backseat, basato sulla storia politica del vice presidente degli Stati Uniti sotto la presidenza Bush è scritto dallo stesso McKay e vede nei panni del protagonista Christian Bale. Il cast comprende anche Amy Adams, Steve Carell, Bill Pullman, Sam Rockwell.



McKay e la sua Gary Sanchez Productions con Will Ferrell e Kevin Messick sono i produttori. La produzione è affidata anche a Brad Pitt e Dede Garner tramite la loro Plan B.



La pellicola non ha ancora una data d'uscita.