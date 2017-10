Addio Christopher Robin: Margot Robbie protagonista della nuova featurette internazionale

News





01/10/2017 |

In attesa di vedere nelle sale Addio Christopher Robin, la Fox Searchlight ha rilasciato una featurette con protagonista Margot Robbie. L'attrice interpreta il personaggio principale femminile dell'opera cinematografica diretta da Simon Curtis e scritta da Frank Cottrell Boyce e Simon Vaughan.



Addio Christopher Robin racconta la vita dello scrittore A.A. Milne e del rapporto con suo figlio Christopher, colui che ha ispirato l'autore nella creazione del magico mondo di Winnie the Pooh.



Insieme alla Robbie, nel cast troviamo Domhnall Gleeson, che interpreta Milne, Will Tilston e Alex Lawther nella parte del bambino e dell'adolescente Christopher.



Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Geraldine Somerville e Nico Mirallegro sono gli altri attori presenti nel film.



Vi lasciamo alla clip ricordandovi che la pellicola uscirà al cinema il 13 Ottobre.