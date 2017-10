Box Office Italia: Emoji - Accendi le Emozioni al comando

News





02/10/2017 |

Cambia la vetta della classifica box office italiana. Cars 3, infatti, è scivolato in terza posizione durante il week-end lasciando il trono ad un altro film animato: Emoji - Accendi le Emozioni. La pellicola di Tony Leondis ha debuttato con un incasso pari a 1.087.003 euro superando Noi Siamo Tutto di Stella Meghie, rimasto in seconda posizione dopo aver incassato 885.927 euro. Come detto prima il terzo posto è stato occupato da Cars 3 di Brian Fee che ha portato via 857.350 euro. Ha perso una posizione Valerian e la Città di Mille Pianeti di Luc Besson, ora al quarto posto con un incasso di 596.044 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano L’Inganno di Sofia Coppola (510.507 euro) e la new entry Chi m’ha Visto di Alessandro Pondi (490.307 euro).