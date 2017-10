Box Office USA: IT torna al comando

News





02/10/2017 |

Uscito nelle sale un mese fa IT di Andy Muschietti ha ripreso in mano il primo posto della classifica box office americana. La pellicola ha incassato 17.310.000 dollari ed ha superato la quota di 290 milioni d’incasso complessivi. Ha perso due posizioni, dunque, Kingsman: Il Cerchio d’Oro di Matthew Vaughn, ora al terzo posto con un incasso pari a 17.000.000 dollari. La medaglia d’argento di questo fine settimana è stata invece conquistata dalla pellicola Barry Seal - Una Storia Americana di Doug Liman che ha portato via 17.016.000 dollari. Al quarto posto, invece, troviamo Lego Ninjago - Il Film di Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan che ha incassato 12.000.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Flatliners - Linea Mortale di Niels Arden Oplev (6.700.000 dollari) e La Battaglia dei Sessi di Jonathan Dayton e Valerie Faris (3.400.000 dollari).