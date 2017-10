Addio Christopher Robin: la scena internazionale Wood Spirit

News





02/10/2017 |

E' online una nuova scena di Addio Christopher Robin in cui vediamo da vicino l'orsacchiotto del piccolo Christopher. Il peluche in questione richiama a gran voce il famoso orsetto Winnie the Pooh, quest'ultimo al centro della scena grazie ad Alan Alexander Milne, lo scrittore che gli ha dato vita. Milne è il protagonista del film, interpretato da Domhnall Gleeson.

Addio Christopher Robin, diretto da Simon Curtis e scritto da Frank Cottrell Boyce e Simon Vaughan, racconta la vita dello scrittore A.A. Milne e il rapporto con suo figlio Christopher, colui che ha ispirato l'autore nella creazione del magico mondo di Winnie the Pooh.



Margot Robbie, Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Geraldine Somerville e Nico Mirallegro sono gli altri attori presenti nel film. Nella parte di Christopher troveremo due attori: Will Tilston e Alex Lawther.



L'uscita della pellicola al cinema è fissata per il 13 Ottobre.