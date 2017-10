Spider-Man: Homecoming: Michael Keaton protagonista nella nuova featurette

News





02/10/2017 |

Direttamente dal canale ufficiale della Sony Pictures siamo felici di presentarvi una featurette in lingua originale di Spider-Man: Homecoming dedicata a Michael Keaton che nel film interpreta Avvoltoio. A partire dal prossimo 17 Ottobre il cinecomic sarà disponibile nel formato Blu-ray mentre è già stato rilasciato nel suo formato digitale.



La pellicola è uscita lo scorso 6 Luglio nelle sale cinematografiche italiane e vede nei panni dell'Uomo Ragno Tom Holland. Accanto al giovane attore troviamo Robert Downey Jr, nella parte di Tony Stark/Iron Man, Marisa Tomei nel ruolo di Mary Parker, Jon Favreau scelto per interpretare Happy Hogan, e Gwyneth Paltrow, tornata per indossare ancora i panni di Pepper Potts.



Inoltre nel cinecomic sono presenti Zendaya, Tony Revolori, Garcelle Beauvais, Jennifer Connelly e Angourie Rice. Interessante anche la lista dei nemici dell'Uomo Ragno che hanno fatto capolino nel cinecomic: Avvoltoio (Michael Keaton), Prowler (Donald Glover), Mac Gargan (Michael Mando) e Shocker nelle versioni di Logan Marshall-Green e Bokeem Woodbine.



La sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Goldstein e John Francis Daley.



Sinossi di Spider-Man: Homecoming:

Il giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), reduce da un clamoroso debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua ritrovata identità da super-eroe in Spider-Man: Homecoming. Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana - distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di più dell’amichevole Spider-Man di quartiere - ma quando appare l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.