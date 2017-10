Saw: Legacy: lo spot internazionale dal titolo Scared

News





02/10/2017 |

Un nuovo spot originale di Saw: Legacy, dal titolo Scared, è in rete grazie alla Lionsgate. Il film è appartenente al franchise Saw: L'Enigmista ed uscirà nel nostro Paese a partire dal 31 Ottobre.



Saw: Legacy racconterà di una nuova serie di omicidi che spingono il corpo di polizia a puntare il dito contro l’ormai defunto Jonathan Kramer. La sceneggiatura è stata scritta da Pete Goldfinger e Josh Stolberg.



La regia sarà di Michael e Peter Spierig e nel cast spicca anche il nome di Tobin Bell, ovvero l’attore che ha interpretato Kramer nel corso degli anni. Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert e James Gomez sono gli altri attori che recitano nel nuovo episodio della saga horror.



Sinossi di Saw: Legacy:

Jigsaw è tornato! Alcuni corpi vengono trovati sparsi per la città. Ogni cadavere è stato torturato in modo macabro e particolare. Con l’avanzare delle indagini, gli indizi punteranno ad unico colpevole: John Kramer. Jigsaw però è morto da oltre dieci anni. Qualcuno avrà preso il suo posto?